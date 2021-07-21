Москва, 21 июля, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В России подорожали овощи из борщевого набора, сообщила 21 июля вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании президента с членами правительства.

(сс)Falkenpost Овощи

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По её словам, в зоне внимания правительства находятся томаты, огурцы и овощи борщевого набора.

«В этом году они серьёзно подорожали. Эти товары имеют сезонные колебания цен и каждый год поднимаются в цене в зимне-весенний период вплоть до сбора нового урожая. Но в этот раз цены поднялись очень сильно», — сказала она.

Абрамченко пояснила, что в этом году торговле пришлось перейти на импортные овощи, которые оказались дороже обычного из-за общемирового повышения цен.

По её словам, аграрии уже начали сбор овощей, поэтому важно, чтобы продовольствие максимально быстро и без посредников поступало в продажу, чтобы добиться снижения стоимости.