Лондон, 21 июля, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Слежка с помощью программы Pegasus израильской компании NSO Group могла вестись в том числе и за основателем Telegram Павлом Дуровым, пишет 21 июля The Guardian.

TechCrunch Павел Дуров

Уточняется, что телефонный номер, который длительное время принадлежал основателю Telegram, фигурирует в списке. Это происходило, предположительно, в 2018 г.

Номер был британским. После этих событий, пишет британская газета, Дуров переехал из Финляндии в ОАЭ.

Напомним, израильский разработчик программ для компьютерной слежки NSO Group создал Pegasus для помощи силовикам в борьбе с террористами и бандитами.

Как стало известно СМИ, Pegasus могла использоваться для слежки для конкретными лицами — журналистами, а также оппозиционными политиками. Выяснилось, что в базе данных находится 50 тыс. телефонных номеров, зарегистрированных в полусотне стран по всему миру.