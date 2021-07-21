Ярославль, , 18:17 — REGNUM На Советской площади Ярославля 21 июля неизвестные устроили одиночные пикеты против КПРФ — партию обвинили в «антипрививочном мракобесии». Об этом рассказал депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Пикет на Советской площади Эльхан Мардалиев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ярославские коммунисты на протяжении трёх дней выходили на пикеты против введения обязательной вакцинации. 21 июля на Советскую площадь Ярославля вышли их оппоненты. Неизвестные обвинили партию в том, что она играет в политику жизнями людей.

Люди в тёмных очках стояли с плакатами, на которым было написано: «КПРФ, хороните себя сами! Я за вакцинацию!», «КПРФ, не играй в политику жизнями людей! Против вакцинации — против людей», «КПРФ, прекратите антипрививочное мракобесие! В СССР вакцинация была обязательной!».

Депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев считает, что эти пикеты «заказные», так как протестующие не смогли объяснить, в чём заключается неправильность позиции КПРФ насчёт обязательной вакцинации. С пикетчиками общался как сам Мардалиев, так и лидер фракции КПРФ в облдуме Александр Воробьев.

Александр Воробьев (крайний слева) общается с пикетчиком Эльхан Мардалиев

«Все мои попытки пообщаться и «разговорить» их закончились неудачей. Они молчали! Хотел написать «глубокомысленно молчали». Но нет, не в данном случае! Мыслей в глазах не было, а сами глаза были спрятаны за темными очками. Так что, в данном случае, они просто молчали! А это, как минимум, не типично для людей с активной гражданской позицией. Тем более, вышедших на пикеты. Все это говорит не о «гражданской позиции» пикетчиков, а о «заказном характере» пикета. Так что, господа кукловоды, учите «матчасть»! Учите сами и про «подшефных» не забывайте! А то получилось очень «топорно»!», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Также Мардалиев напомнил, что КПРФ не выступает против вакцинации. Претензии связаны с её принудительным характером. В партии считают, что люди должны получить полную информацию о вакцине и возможных побочных эффектах, а также иметь возможность отказаться от прививки.

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