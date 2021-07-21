Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 21 июля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик полностью поддерживает идею создания «Сербского мира», направленную на укрепление сотрудничества и сохранение сербской культуры и национальной идентичности. Об этом Додик заявил 21 июля.

Medija centar Beograd Милорад Додик

По словам Додика, это патриотическая идея, лишенная каких бы то ни было территориальных претензий к соседним государствам, и как таковая она никому не может навредить.

«Цель этой инициативы — сотрудничество и сохранение сербской идентичности, языка, культуры, как многие народы делали до нас, и никто в этом не видел особых проблем. Но если подобную идею выдвигают сербы, тут же поднимается шум. Очевидно, что Бакир Изетбегович напал на идею создания сербского мира для того, чтобы вернуть пошатнувшийся авторитет среди бошняков, но даже это ему не поможет», — заявил Додик новостному агентству «Срна».

Напомним, что ранее лидер бошнякской Партии демократического действия Бакир Изетбегович прокомментировал инициативу министра внутренних дел Сербии Александра Вулина, согласно которой нужно создать «Сербский мир», в котором президент Александр Вучич возьмет на себя роль «президента всех сербов». По словам Изетбеговича, «Сербский мир» является синонимом «Великой Сербии», а подобные заявления свидетельствуют о том, что бошнякам нельзя «терять бдительность и допускать слабость», так как это может подтолкнуть к новой агрессии против них.