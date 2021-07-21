Йошкар-Ола, 21 июля, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В отношении 46-летнего жителя Марий Эл утверждено обвинительное заключение по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Об этом сообщила ИА REGNUM cтарший помощник прокурора республики по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Наталья Пуртова.

Освенцим после освобождения. 1945

По версии следствия, в период с 2016 по 2019 год обвиняемый размещал в сети интернет для публичной демонстрации неограниченному кругу лицвидеозаписи, статьи и комментарии, отрицавшие факты, установленные Нюрнбергским Международным военным трибуналом для суда, оправдывающие совершивших военные преступления в годы Второй мировой войны, а также содержащие заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы войны.

Преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма. За публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой и о ветеранах предполагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей.