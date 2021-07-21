Ново-Огарево, Московская область, 21 июля, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции может быть введена в том или ином регионе при необходимости, у губернаторов есть такая возможность.

Вакцинация в поликлинике

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Об этом президент России Владимир Путин заявил 21 июля на совещании с членами правительства, напомнив, что в стране прививки от коронавируса не включены в общенациональный прививочный план.

Президент напомнил, что, по закону 1998 года, главы регионов «имеют право вводить обязательную вакцинацию» — по рекомендациям главных санитарных врачей в ситуации, когда резкого растёт заболеваемость.