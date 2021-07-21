Нижний Тагил, Свердловская область, 21 июля, 2021, 18:22 — ИА Регнум. На центральных улицах Нижнего Тагила продлили ремонтные работы. Соответствующие постановления размещены на официальном сайте мэрии.

Флаг Нижнего Тагила

С 20 июля на 5 августа 2021 года перенесено открытие движения по закрытым участкам улицы Красноармейской и Карла Маркса. С 6 по 30 августа в городе закроют участок улицы Карла Маркса (от дома № 14 до улицы Огаркова).

На указанных участках проводится ремонт теплотрассы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе запустили новый трамвайный маршрут из-за ремонта моста.