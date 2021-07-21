Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Автомобиль провалился в яму с горячей водой на проезжей части Белградской улицы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом 21 июля сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП в СПб» в одной из социальных сетей.

Группа в ВК «ДТП и ЧП СПб». Машина провалилась в яму с кипятком

«Напротив дома 46 по Белградской улице машина провалилась в промоину. Вызвал спасателей», — написал очевидец Илья И.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», прорыв трубы с горячей водой обнаружен у дома 46 по Белградской улице. В настоящий момент теплоэнергетики производят работы по устранению технологического нарушения, выявленного во время проведения плановых гидравлических испытаний.

«Специалисты предприятия оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Температура воды во время плановых испытаний не превышает 40 градусов», — уточнили в «Теплосети».

В ближайшее время технологическое нарушение будет устранено. А владельцу пострадавшего автомобиля будет возмещен весь реальный ущерб.