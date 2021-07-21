Ново-Огарево, Московская область, 21 июля, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В каждом из российских регионов своя эпидемиологическая ситуация, и местные власти могут принимать решения по введению ограничительных мер, заявил 21 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь во время карантина

Владимир Путин «То, что там происходит — в одном месте что-то закрывается, в другом открывается, — ну что же? У нас страна большая. Практически все страны мира идут по этому пути. В каждом регионе, на каждой территории своя ситуация, и в зависимости от этой ситуации принимаются соответствующие решения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что нужно наращивать темпы вакцинации в России и убеждать людей ставить прививки от COVID-19.