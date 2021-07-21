Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM Главный военно-морской парад в День ВМФ 25 июля 2021 года пройдет без участия зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Петербурге.

Боевые корабли в кильватерном строю на Кронштадтском рейде во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, главный санитарный врач по региону Наталия Башкетова.

«Парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений — снизить риск заражения людей во время мероприятия», — сказала Башкетова, слова которой приводит РИА Новости.

Чиновница попросила с пониманием принять этот факт и понаблюдать за парадом по телетрансляции.

Парад пройдет в двух локациях — на Неве в центре Петербурга и на Кронштадтском рейде в Финском заливе.

Читайте ранее в этом сюжете: Падение рождаемости в Петербурге объяснили пандемией