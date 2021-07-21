Санкт-Петербург, 21 июля 2021, 18:20 — REGNUM Главный военно-морской парад в День ВМФ 25 июля 2021 года пройдет без участия зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Петербурге.
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Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, главный санитарный врач по региону Наталия Башкетова.
«Парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений — снизить риск заражения людей во время мероприятия», — сказала Башкетова, слова которой приводит РИА Новости.
Чиновница попросила с пониманием принять этот факт и понаблюдать за парадом по телетрансляции.
Парад пройдет в двух локациях — на Неве в центре Петербурга и на Кронштадтском рейде в Финском заливе.
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