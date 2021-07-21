Ново-Огарево, Московская область, 21 июля, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Уровень информированности жителей России о прививках от коронавируса недостаточен, заявил 21 июля президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Alania.gov.ru Вакцина «Спутник-V»

Владимир Путин «Идёт большая работа по информированию населения. Но всё-таки получается, жизнь показывает, что этой информированности недостаточно. Как это ни странно — это так».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России активно идёт вакцинация от COVID-19 и что «прививки работают».