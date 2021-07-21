Архангельск, 21 июля, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Архангельске отремонтируют 12 км дорог за 450 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

«В ближайшее время должна начаться укладка бортового камня на улице Гайдара. На финальной стадии находятся работы на улице Магистральной: там уложен верхний слой асфальта, начаты работы по устройству тротуаров. На улицах Мещерского, Беломорской Флотилии и Русанова проводится благоустройство территории и восстановление тротуаров. На данный момент выполнено более половины от запланированного объема работ», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что по условиям контракта ремонт дорожного полотна на всех участках должен завершиться 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют более 14 тысяч км дорог. На эти цели выделено порядка 48 млрд руб.