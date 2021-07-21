Киев, , 18:04 — REGNUM США в настоящий момент «очень усердно» работают над тем, чтобы избежать наихудшего варианта по «Северному потоку-2» — когда труба будет закончена и заработает, а Украина не получит ничего.

США-Украина (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Об этом заявил советник государственного департамента США Дерек Шолле в интервью «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 21 июля.

Шолле отметил, что Вашингтон вместе с «немецкими друзьями» и в тесном сотрудничестве с коллегами в Киеве работает над практическими, дальновидными шагами по поддержке энергетического будущего Украины.

«Будет четкое заявление США и Германии, что Россия не может превращать свои энергоресурсы в оружие. И что если она будет это делать, ей придется заплатить реальную цену. Канцлер Меркель дала четко понять, когда она стояла рядом с Байденом в Вашингтоне, что Украина должна оставаться страной-транзитером газа, и это приоритет для всех нас. Мы будем искать путь, как это обеспечить», — заявил советник.

Он отметил, что хотя «СП-2» очень близок к завершению строительства и готов на 98%, все равно остается рычаг давления на Россию.

«Мы работаем над тем, чтобы Украина оставалась транзитной страной и в отдаленном будущем, не только в ближайшие год-два, а намного дольше», — подчеркнул советник государственного департамента США.

Напомним, ранее в американском издании Politico появилась информация о том, что администрация США попросила Украину не поднимать вопрос «Северного потока — 2». В офисе Зеленского намекнули, что это власти РФ тратят огромные деньги на лоббирование своих интересов в «политических кулуарах» Германии и США.