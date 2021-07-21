«Цирк с конями».

21 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Липчане продолжают обсуждать приговор бывшему губернатору и сенатору Олегу Королёву, которому за оставление места ДТП запретили в течение года водить автомобиль. В суде появился старший брат Олега Королёва, уверявший, что в ДТП виноват именно он, — но ни судья, ни комментаторы в соцсетях его истории не поверили.

Александр Никольский, , 20:09 — REGNUM Липчане продолжают обсуждать приговор бывшему губернатору и сенатору Олегу Королёву, которому за оставление места ДТП запретили в течение года водить автомобиль.

Оноре Домье. Опустите занавес, фарс окончен. 1834

Видеозаписи, на которых автомобиль Lexus едет зигзагами по улицам Липецка с двумя спущенными колесами, выезжая на разделительную полосу, были сняты 13 мая разными людьми. Автор одного из роликов заявил, что автомобиль сбил два дорожных знака, позже ещё один человек заявил, что та же машина въехала в его автомобиль. Также появилось видео, на котором инспекторы ДПС проверяют документы у сидящего за рулём Королёва.

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Сам бывший губернатор на следующий день заявил, что за рулём ему стало плохо, но «никаких ДТП» он не совершал. Комментаторы предположили, что Королёв мог ездить по городу нетрезвым. История вызвала широкий резонанс, и членство Королёва в «Единой России» приостановили на время разбирательства, а Совет Федерации 23 июня лишил его полномочий сенатора от Липецкой области. По словам бывшего сенатора, решение уйти он принял сам из-за проблем со здоровьем.

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Одна поездка обернулась для Королёва тремя материалами об административных правонарушениях, один из которых суд уже рассмотрел. Бывшего губернатора и сенатора на год лишили водительских прав за то, что он оставил место ДТП. Однако в суде появился старший брат Олега Королёва, уверявший, что в ДТП виноват именно он.

Портал Gorod48 опубликовал видеозапись с судебного заседания 19 июля — заявление Сергея Королёва о том, что за рулём во время ДТП был он, а не Олег Королёв, которому принадлежит машина. Он рассказал, что попросил у брата машину, чтобы привезти вещи с дачи. При этом он плохо знает Липецк, а во время поездки на улице Зои Космодемьянской не справился с непривычными габаритами «Лексуса» и в итоге повредил машину. Брату он сообщил уже после того, как уехал с места ДТП, а Олег Королёв, нецензурно обругав брата, «полез искать таблетки». После ссоры братья разъехались.

Олег Королёв Kremlin.ru

«Цирк с конями».

«Фильм надо снимать».

«Не, на «Оскара» не тянет».

«Надо наказать обоих, одного за преступления, а другого — за ложные показания».

«Очень хочется вернуться в сенаторы?»

«Это насколько надо обнаглеть, чтобы придумать такой бред. Насколько люди чувствуют, что можно вытворять что хочешь, и за это ничего не будет — в суде разыграть такой каламбур. Это просто трэш».

«Это просто фиаско. Я так смеялся, что аж забыл, про что читал».

«Если экс-члены творят этакий бред, то что ждать от действующих?»

«А будет трилогия комедии, ведь протокола 3 было? Просто поржал от души».

«Судья молодец, так держать, не испугалась. Таких да побольше».

«Ловко. И это просто брат бывшего губера в обычном городишке. Страшно представить, насколько далеко могут зайти родственники более высоких чинов».

«Брат-2».

"Что там решать, на заслуженный отдых пора отправлять, и без почестей и регалий».

Lexus Олега Королёва Цитата из видео очевидцев

«За рулем сидел Сыроежкин!» — так комментаторы отреагировали на новость о новом герое истории.

«Адвокат Королёва утверждает, что за рулем был не сам Королёв, а его брат. В принципе, это, конечно, работа адвоката — отмазывать своего подзащитного… Мы-то ни единому слову не верим. Но сам-то экс-сенатор хорош. Ничего святого, если уж и брата не жалко. Так позорно заканчивать жизнь. Какая гадость», — написал телеграм-канал Wild District

Судья, как и комментаторы, словам Сергея Королёва не поверила — внезапный свидетель защиты не смог назвать номер автомобиля, который «взял покататься», и не обращался в полицию после произошедшего. По словам старшего брата Королёва, он был напуган, что попал в такую историю в 73 года, поэтому ничего не предпринял.

«Источник в окружении господина Королёва ожидает, что тот подаст апелляцию, поскольку «есть много нарушений, как процессуальных, так и связанных с отсутствием доказательств», — сообщил « Коммерсант ».

Кроме этого, суды должны рассмотреть ещё два материала в отношении Олега Королёва.

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