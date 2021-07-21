Голикова заявила, что российские вакцины работают
Ново-Огарево, Московская область, 21 июля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса в России идёт активно, заявила 21 июля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента страны с членами правительства.
Минобороны России
Вакцинация
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По её словам, «российские вакцины работают», а «случаев поствакцинальных осложнений не отмечается».
«Побочные явления, как правило, ограничиваются местной реакцией и, в отдельных случаях, кратковременным повышением температуры. На вакцинацию вырабатывается иммунный ответ, и даже если человек заболел, заболевание протекает в лёгкой форме».