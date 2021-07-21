Ново-Огарево, Московская область, 21 июля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса в России идёт активно, заявила 21 июля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента страны с членами правительства.

Минобороны России Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Пожары, COVID-19, цены: совещание Путина с правительством — все новости»

По её словам, «российские вакцины работают», а «случаев поствакцинальных осложнений не отмечается».