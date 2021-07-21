Казань, 21 июля, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Российский арбитр Владислав Безбородов назначен на центральный матч первого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. 24 июля в Казани на стадионе «Казань Арена» московский «Спартак» сыграет с «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Steindy Владислав Безбородов

В последний раз «Рубин» и «Спартак» играли между собой 14 июля в рамках второго тура Кубка «Матч Премьер». «Красно-белые» одержали крупную победу над казанской командой со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Виктор Мозес, Александр Соболев, Роман Зобнин и Георгий Джикия.

В прошедшем сезоне московский «Спартак», набрав 57 очков после 30-ти туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, занял вторую позицию в турнирной таблице чемпионата. 3 августа «красно-белые» сыграют с португальской «Бенфикой» за выход в четвертый заключительный квалификационный раунд Лиги Чемпионов УЕФА.