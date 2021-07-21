Великий Новгород, 21 июля, 2021, 17:50 — ИА Регнум. На дне реки Малый Волховец, рядом с которой в дни Великой Отечественной войны шли тяжелые бои, участниками поискового отряда «Находка» найден советский пушечный бронеавтомобиль БА-10, сообщили 21 июля в пресс-центре правительства Новгородской области.

Советские войска в освобожденном Новгороде

Согласно архивным документам, бронеавтомобиль принадлежал 28-й танковой дивизии под командованием полковника Ивана Черняховского, которая обороняла Новгород в августе 1941 года от превосходящих сил нацистских оккупантов.

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Как удалось установить, 18 августа 1941 года немецкие войска вышли к «синему» мосту через реку Малый Волховец, которую обороняли солдаты 3-й и 28-й танковых дивизий.

Для защиты переправы советские командиры выдвинули бронеавтомобиль БА-10 и танк КВ. Они открыли огонь по врагу, но вскоре сами попали под удар вражеской авиации. Танк был поражен на берегу. Немецкие самолеты также разрушили мост, остатки которого вместе с броневиком упали на дно реки.

«Водолазы Новгородского «Облводобъекта» и Росгвардии ведут подготовительные работы к подъему бронеавтомобиля. Поднять его планируется в августе. Затем специалисты приступят к восстановительным работам автомобиля, для его дальнейшего участия в торжественных мероприятиях военно-исторического характера», — отметили в правительстве Новгородской области.