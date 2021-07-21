Киев, , 17:42 — REGNUM С политической точки зрения успех проекта «Северный поток-2» означает банкротство курса Петра Порошенко на строительство из Украины «анти-России», и одновременно — банкротство политического курса Зеленского, который просто продолжает политику Порошенко.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 / Paul Langrock

Такое мнение выразил сегодня, 21 июля, украинский политолог Александр Фомин, анализируя последние заявления и действия, связанные с проектом «СП-2».

Эксперт отмечает, что новости, связанные с проектом «Северный поток-2», интересны тем, что они как в капле воды отражают хитросплетения и взаимосвязи европейской политики — и в плоскости Россия-ЕС, и в плоскости Украина-ЕС, и в плоскости Россия-Украина. Он напомнил, что в конце июня «Северный поток-2» вышел на финишную прямую и сейчас звучат сроки на уровне конца сентября 2021 года, когда газопровод будет завершен, пройдет техническую экспертизу и приемку.

«С экономической точки зрения, украинская власть во главе с Зеленским бьет в набат, справедливо опасаясь, что украинская ГТС станет просто не нужна. А с политической точки зрения успех проекта «Северный поток-2» означает банкротство курса Порошенко и Зеленского. Ведь успех «Северного потока-2» стал возможен в первую очередь потому, что его активно поддерживают ФРГ и Франция — главные экономические локомотивы Европы. Если бы страны ЕС не поддерживали, то и не было бы никакого «СП-2»», — подчёркивает Фомин.

Эксперт отметил — чем чревата политика превращения Украины в «анти-Россию» со стратегической точки зрения пояснил в своей статье «Будущее украинского и русского народов» Виктор Медведчук, в том числе, и на примере «Северного потока-2».

«Согласно аргументации Медведчука, если весь смысл существования Украины — это конфронтация с Россией, то если Европа и Россия договорятся, тогда «государство Украина становится ненужным». И на примере «Северного потока-2» мы видим, что его слова подтверждаются, потому что Европа и Россия не только прекрасно договариваются, но и реализуют масштабные совместные проекты. Главный оппозиционный политик предлагает, чтобы Украина не создавала проблемы для России и для Европы, а помогала в решении этих проблем», — анализирует ситуацию Фомин.

В завершение политолог констатировал, что на примере «Северного потока-2» наглядно видно, что курс Порошенко-Зеленского — это тупик, а лидер оппозиции Медведчук, которого на Украине обвиняют в госизмене, стал первым среди топ-политиков страны, кто поставил вопрос о том, какой должна быть здравая альтернатива тупиковой политике нынешней власти.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в американском издании Politico появилась информация о том, что администрация США попросила Украину не поднимать вопрос «Северного потока — 2» после переговоров Вашингтона и Берлина по этому поводу.