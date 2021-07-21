Падение в РФ продаж школьной формы объяснили последствиями «дистанционки»
Москва, 21 июля, 2021, 17:35 — ИА Регнум. То, что в России снизились продажи школьной формы (в натуральном выражении), можно объяснить результатами дистанционного формата обучения в 2020—2021 годах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.
«Если говорить про школьную одежду и обувь, то по всем категориям произошло снижение продаж в натуральном выражении. Это можно объяснить тем, что в связи с частично дистанционным форматом обучения в 2020—2021 учебном году школьная форма использовалась мало и практически не износилась. Это позволило использовать ее в наступающем учебном году, что является весомым аргументом для родителей в связи с достаточно высоким весом стоимости одежды и обуви в общей стоимости подготовки ребенка к школе», — сказала Казанцева.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Казанцева объяснила, почему в России выросли продажи пеналов и их стоимость.