Москва, 21 июля, 2021, 17:35 — ИА Регнум. То, что в России снизились продажи школьной формы (в натуральном выражении), можно объяснить результатами дистанционного формата обучения в 2020—2021 годах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

«Если говорить про школьную одежду и обувь, то по всем категориям произошло снижение продаж в натуральном выражении. Это можно объяснить тем, что в связи с частично дистанционным форматом обучения в 2020—2021 учебном году школьная форма использовалась мало и практически не износилась. Это позволило использовать ее в наступающем учебном году, что является весомым аргументом для родителей в связи с достаточно высоким весом стоимости одежды и обуви в общей стоимости подготовки ребенка к школе», — сказала Казанцева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Казанцева объяснила, почему в России выросли продажи пеналов и их стоимость.