Мединституту Белгорода выделили более 130 квот на целевые места
Белгород, 21 июля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В новом учебном году в мединституте Белгородского государственного университета будут учится 136 студентов по целевым квотам. Места выделяет Минобрнауки РФ, а заказчиком выступает департамент здравоохранения, сообщили ИА REGNUM 21 июля в пресс-службе БелГУ.
В 2021 году обучение БелГУ закончили 263 молодых врача и 500 специалистов среднего медперсонала. Это студенты из всех регионов России и многих стран мира. Предполагается, что значительная часть выпускников останется работать в Белгородской области. В новом учебном году мединституту выделили 96 целевых квот из 120 по специальности «Лечебное дело», 32 места из 40 по «Педиатрии», два места на «Стоматологию» (заказчик — департамент здравоохранения Орловской области) и шесть заявок по специальности «Медико-профилактическое дело» (заказчик — Роспотребнадзор).
В Белгородской области сейчас вакантны 164 ставки врачей различных специальностей и 197 должностей среднего медперсонала.