Белгород, 21 июля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В новом учебном году в мединституте Белгородского государственного университета будут учится 136 студентов по целевым квотам. Места выделяет Минобрнауки РФ, а заказчиком выступает департамент здравоохранения, сообщили ИА REGNUM 21 июля в пресс-службе БелГУ.

Irinazybina Студенты

В 2021 году обучение БелГУ закончили 263 молодых врача и 500 специалистов среднего медперсонала. Это студенты из всех регионов России и многих стран мира. Предполагается, что значительная часть выпускников останется работать в Белгородской области. В новом учебном году мединституту выделили 96 целевых квот из 120 по специальности «Лечебное дело», 32 места из 40 по «Педиатрии», два места на «Стоматологию» (заказчик — департамент здравоохранения Орловской области) и шесть заявок по специальности «Медико-профилактическое дело» (заказчик — Роспотребнадзор).

«Сегодня на 96 целевых мест подано 128 заявлений, также полностью закрыты целевые места по направлениям «Педиатрия» и «Стоматология», хотя не все подавшие документы подписали согласие на зачисление и с этим стоит поторопиться — подписать согласие нужно до 4 августа. Есть недобор на целевые места в ординатуру», — уточнили в вузе.

В Белгородской области сейчас вакантны 164 ставки врачей различных специальностей и 197 должностей среднего медперсонала.