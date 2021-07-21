Москва, 21 июля, 2021, 17:34 — ИА Регнум. То, что в России подорожали школьные пеналы, можно объяснить увеличением стоимости расходных материалов, необходимых для изготовления этого аксессуара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева. Так она прокомментировала новость о том, что средний чек покупки пеналов в РФ вырос до 728 рублей, а настольные лампы подорожали на 22%.

ИА Красная Весна Ученики за партами. ДНР

«Пенал — это немаловажный эмоциональный атрибут обучения, он всегда лежит на парте ученика при сменяемости тетрадок и учебников. Пенал — достаточно быстро изнашиваемый расходный материал. Поэтому запасливые родители могут покупать их опять же не в единичном экземпляре, чтобы в течение учебного года была возможность заменить изношенный на новый, — сказала Казанцева. — Увеличение среднего чека продажи пеналов можно связать с увеличением стоимости расходных материалов для их изготовления. То же самое можно сказать и про настольные лампы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Казанцева объяснила, насколько сильно РФ зависит от импорта товаров для школы.