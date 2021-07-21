Ново-Огарево, Московская область, 21 июля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Природные пожары — это большая проблема для России в этом году, заявил 21 июля президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

Владимир Путин «С неблагоприятной погодой столкнулись все регионы нашей страны. И, главное, конечно, люди страдают — это очевидно».

Он добавил, что «в этом году вряд ли можно было избежать этой беды вообще». Президент сказал, что в ряде регионов России удалось быстро среагировать и ликвидировать большую часть пожаров, но не везде это получилось.