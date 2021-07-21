Москва, , 17:29 — REGNUM Соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2» вернет президента Украины Владимира Зеленского к «формуле Штайнмайера», считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Северный поток-2» Harald Hoyer

«Если публикации в западных СМИ соответствуют в какой-то мере действительности, то соглашение США и Германии по поводу «Северного потока — 2» и рекомендация американских властей Киеву должны опустить руководство Украины с небес на землю», — рассуждает Слуцкий в ТГ-канале.

Вашингтон, похоже, не станет приносить в жертву свои отношения с Берлином, который явно не собирается отказываться от выгодного экономического проекта — трубопровода СП-2. Что же, внешнее управление имеет свои издержки, отмечает парламентарий.

Депутату интересно посмотреть, как теперь президент Зеленский будет продвигать свою недавнюю инициативу об обсуждении «Северного потока — 2» в рамках нормандского формата.

«Скорее всего, ему придется об этом забыть и сделать вид, что он такого не говорил. Украинскому руководству пора осознать, что необходимо идти дальше. Куда? Зеленскому его же западные кураторы недавно напомнили о «формуле Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов в Донбассе. То есть, стоит, наконец, заняться выполнением Минских соглашений, а не их последовательным саботажем», — подчеркнул Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, издание The Wall Street Journal написало о том, что США и Германия в 21 июля объявят о достижении соглашения по «Северному потоку — 2», в рамках которого Вашингтон обязуется прекратить противостоять строительству трубопровода, а ФРГ будет поддерживать Украину в вопросах энергетики. В свою очередь, издание Politico утверждает, что США призвали власти Украины воздержаться от критики сделки.

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