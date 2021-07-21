Ново-Огарево, Московская область, 21 июля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Российские вакцины следует признать и применять, поскольку бесполезно каждой отдельной стране бороться с COVID-19, заявил 21 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Владимир Путин «Трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою и чужую и тормозят регистрацию наших вакцин, являющихся, безусловно, безопасными и эффективными».

Президент РФ выразил надежду на то, что с другими странами удастся организовать работу по борьбе с коронавирусом, ведь «отдельно бороться бессмысленно».