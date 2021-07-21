Москва, 21 июля, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Российская экономика еще не смогла полностью восстановиться до уровня, который был перед началом пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Рост экономики

Комментируя новость о том, что доля просроченных кредитов в России вернулась к уровню, который был до начала пандемии, экономист высказал мнение, что эта статистика не в полной мере отражает реальное положение дел в стране. Результаты проведенного исследования, по его мнению, скорее говорят об эффективной работе банков, чем об улучшении экономической ситуации. В кризисное время банки просто отказались от работы с ненадежными клиентами и стали им отказывать, предпочитая работу с проверенными заемщиками.

«Говорить о посткризисном восстановлении пока преждевременно. Относительные показатели действительно вернулись к уровню декабря 2019, но в абсолютных значениях объем просроченных кредитов вырос и достиг 836 млрд рублей», — сказал Манкевич.