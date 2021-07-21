Париж, 21 июля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. 21 июля французский «Пари Сен-Жермен» проведет третий контрольный матч с «Аугсбургом» в рамках предсезонной подготовки. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Дед Футбольный клуб «ПСЖ»

В первом матче предсезонной подготовки «ПСЖ» одержал крупную победу со счетом 4:0 над «Ле-Маном», выступающим в третьем по силе дивизионе Франции. 17 июля «ПСЖ» сыграл вничью с «Шамбли» (2:2).

24 и 27 июля «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Дженоа» и «Севильей» соответственно. 1 августа в матче за Суперкубок Франции парижский клуб сыграет с «Лиллем» встреча пройдет в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блумфилд».

В прошедшем сезоне «Пари Сен-Жермен», набрав 82 очка, занял вторую позицию в турнирной таблице французской Лиги 1. Столичный клуб уступил чемпионский титул «Лиллю».