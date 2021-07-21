Москва, 21 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Москве драйвером рекордного роста объёмов и числа ипотечных договоров стала программа льготного кредитования жилья. Об этом 21 июля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

Заммэра прокомментировал статистику столичного Росреестра, согласно которой в первом полугодии 2021 года москвичи оформили свыше 60 тыс. ипотечных кредитов — максимальное число за всю историю.

«За первое полугодие 2021 года в столице выдано 33,1 тысяча льготных ипотечных кредитов общим объемом 208,3 млрд рублей. При этом, в июне нынешнего года в Москве было выдано 7 тысяч льготных ипотечных кредитов на общую сумму 46,9 млрд рублей, что стало рекордом за все время действия льготной программы, запущенной в апреле 2020 года», — сказал Ефимов.

Он добавил, что на Москву приходится 27,6% в общем объёме выданных в России льготных кредитов.