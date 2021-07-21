Киев, 21 июля, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Национальная академия наук Украины считает, что в стране завершилась фаза падения заболеваемости COVID-19 и далее ситуация начнёт ухудшаться, возможно, стремительными темпами.

(сс) Mstyslav Chernov Палата для больных COVID-19. Украина

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Об этом говорится в обзоре текущей эпидемической ситуации на Украине, опубликованном академией.

В документе отмечается, что заболеваемость на Украине уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще сравнительно низкий уровень, и существует угроза возникновения «взрывных темпов» такого роста — подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма «Дельта».

Специалисты Национальной академии наук Украины подчёркивают, что за последнюю неделю по стране выросли сразу три ключевых эпидемических показателя: количество положительных ПЦР-тестов — на 16,6%, количество новых госпитализаций — на 4,9% и количество новых зарегистрированных случаев болезни — на 7,3%.

ИА REGNUM напоминает, что за минувшие сутки, 20 июля, на Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаевCOVID-19, больше всего в Киеве — 232. Ранее несколько недель подряд количество новых случаев в сутки на Украине держалось в пределах 100−200 заболевших.