В Рязанской области создадут «Аэрокосмическую инновационную долину»
Жуковский, Московская область, 21 июля, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Инновационный научно-технологический центр «Аэрокосмическая инновационная долина» создадут в Рязанской области. Соглашение подписано 21 июля на площадке XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Под документом поставили подписи губернатор Рязанской области Николай Любимов, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян и генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь. «Аэрокосмическая долина» через поддержку малых и средних инновационных предприятий свяжет вузы и малые компании с крупными индустриальными партнёрами.
В проект нового научно-технологического центра вовлечено более 30 организаций, они заявили к реализации 60 инновационных проектов.