Жуковский, Московская область, 21 июля, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Инновационный научно-технологический центр «Аэрокосмическая инновационная долина» создадут в Рязанской области. Соглашение подписано 21 июля на площадке XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Высокие технологии

Под документом поставили подписи губернатор Рязанской области Николай Любимов, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян и генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь. «Аэрокосмическая долина» через поддержку малых и средних инновационных предприятий свяжет вузы и малые компании с крупными индустриальными партнёрами.

«Соглашение поможет нам совместными усилиями сделать Рязанский ИНТЦ мощной точкой роста для экономики и науки нашего региона. Для области этот проект крайне важен. Он призван объединить науку и предприятия, поможет молодым талантливым специалистам остаться в Рязанской области и реализовать свои способности. Это новые рабочие места, новые возможности для крупных и малых промышленных инновационных компаний, для реализации уникальных проектов любого масштаба, для привлечения новых квалифицированных кадров. Для нас проект по созданию ИНТЦ — серьёзный прорыв в научно-техническом развитии», — отметил губернатор.

В проект нового научно-технологического центра вовлечено более 30 организаций, они заявили к реализации 60 инновационных проектов.