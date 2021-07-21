Лондон, 21 июля, 2021, 17:13 — ИА Регнум. 26-летний фланговый нападающий «Сассуоло» и национальной сборной Италии по футболу Доменико Берарди входит в список трансферных интересов лондонского «Челси». Также на футболиста претендуют дортмундская «Боруссия» и «Вест Хэм». Об этом сообщила газета Sportitalia.

Aleksandr Osipov Болельщики Челси

Также сообщается, что «Сассуоло» готов отпустить футболиста, если поступит предложение в размере 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Доменико Берарди принял участие в 30-ти турах итальянской Серии А, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами (семь из них — с пенальти) и семью результативными передачами. В составе сборной Италии Берарди стал победителем Чемпионата Европы 2020.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает воспитанника «Сассуоло» в 35 миллионов евро. Берарди вернулся в «Сассуоло» 1 июля 2015 года после двух неудачных сезонов в «Ювентусе». Текущее соглашение итальянца с «черно-зелеными» рассчитано до конца сезона 2023/24.