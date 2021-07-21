Москва, 21 июля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Министерство энергетики России рассчитывает на стабилизацию биржевых цен на бензин к концу текущего месяца. Об этом заявил 21 июля замглавы министерства Павел Сорокин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен», — приводится его комментарий в официальном телеграм-канале Минэнерго.

Сорокин отметил, что министерство «продолжает регулярный мониторинг топливного рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны».

Текущий рост цен на бирже, по словам замминистра, вызван главным образом сезонными факторами, в числе которых — рост спроса на внутреннем рынке в период отпусков, а также продолжающийся ремонт нескольких нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме этого, фактором роста цен служит восстановление экономики и активности различных её сфер, в том числе бум внутреннего туризма в условиях закрытых границ, добавил он.

«В этой связи растёт спрос на топливо, в том числе в рамках биржевых торгов, являющихся важной площадкой для поставки топлива в регионы России», — отметил Сорокин.

По словам замглавы Минэнерго, топливные компании поддерживают производство и поставки топлива на внутренний рынок на повышенном уровне — в среднем с начала июля через биржу проходило 30,5 тысячи тонн бензинов ежедневно, что соответствует уровню аналогичного периода допандемийного 2019 года.

Напомним, ранее сегодня цена на бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла исторического максимума в 59 849 рублей за тонну.