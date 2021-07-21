Экономист рассказал, что мешает росту благосостояния жителей России
Москва, 21 июля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Позитивные изменения в экономике России нивелируются с точки зрения роста благосостояния населения слабым рублем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.
По его мнению, укрепление курса национальной валюты позитивно скажется на уровне благосостояния жителей России и снизит уровень инфляции. Кроме того, негативным явлением эксперт также назвал постоянно меняющийся баланс в расходах граждан, выплачивающих кредиты.
«Они вынуждены тратить на продукты питания все больше и больше денег. Глобальная инфляция может довольно серьезно негативно повлиять на платежеспособность домашних хозяйств. Картина, вероятно, все равно будет оставаться не радужной с просроченными кредитами и так до тех пор, пока экономический рост не обретет устойчивость, материальное положение основной массы населения России не начнет улучшаться», — сказал Колташов.