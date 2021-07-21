Москва, 21 июля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Позитивные изменения в экономике России нивелируются с точки зрения роста благосостояния населения слабым рублем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

По его мнению, укрепление курса национальной валюты позитивно скажется на уровне благосостояния жителей России и снизит уровень инфляции. Кроме того, негативным явлением эксперт также назвал постоянно меняющийся баланс в расходах граждан, выплачивающих кредиты.

«Они вынуждены тратить на продукты питания все больше и больше денег. Глобальная инфляция может довольно серьезно негативно повлиять на платежеспособность домашних хозяйств. Картина, вероятно, все равно будет оставаться не радужной с просроченными кредитами и так до тех пор, пока экономический рост не обретет устойчивость, материальное положение основной массы населения России не начнет улучшаться», — сказал Колташов.