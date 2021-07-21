Киев, 21 июля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Ситуация с падением цен на электроэнергию на внутреннем рынке, которая привела к нынешнему кризису на Украине, больше не повторится, заявил глава национальной комиссии по энергетике и тарифам (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.

Энергетика Украины

Свое мнение он выразил в интервью изданию «Экономическая правда», материал был опубликован сегодня, 21 июля.

Тарасюк заявил, что комиссия уже приняла ряд решений — «чтобы успокоить рынок и показать, что регулятор не стоит в стороне, а готов экстренно вмешиваться». В частности, комитет Верховной Рады рассмотрел поправки к закону, который обяжет всех производителей электроэнергии продавать на открытых электронных аукционах 100% производимого. Сейчас такое обязательство касается только государственных и коммунальных компаний.

Чиновник подчеркнул, что основная причина обвала на рынке — это компания ДТЭК (принадлежит структурам олигарха Рината Ахметова), которая вывела свои объёмы, переведя их на рынок в сутки вперед на свои же компании. При этом Тарасюк допустил, что ДТЭК «сама не ожидала именно такого обвала», так как совпали и некоторые другие факторы.

ИА REGNUMнапоминает, что в конце июня и начале июля многие ТЭС и ТЭЦ Украины заявили о систематических манипуляциях на рынке и «несовершенстве регуляторных норм», в результате чего станции были вынуждены остановить производство электроэнергии из-за экономической необоснованности, а некоторые — даже объявить о дефолте.

20 июля стало известно, что запасы угля на складах украинских ТЭС в настоящий момент составляют всего 1,05 млн тонн — на 12,5% меньше угля, чем должно быть по плану.