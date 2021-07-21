Воронеж, 21 июля, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал суд в отношении начальника подразделения ОМВД России по Панинскому муниципальному району Воронежской области, об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Коррупция

«Сегодня, 21 июля 2021 года, по ходатайству следственных органов регионального управления СК судом в отношении начальника одного из подразделений ОМВД России по Панинскому муниципальному району Воронежской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в значительном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 сентября 2021 года», — сообщила представитель СУ СКР.

Задержан полицейский был 19 июля 2021 года по подозрению в даче взятки — следственные органы подозревают его в попытке передать деньги сотруднику полиции за содействие его знакомому в допуске и сдаче квалификационного экзамена на право управления транспортным средством. В ГУ МВД также сообщили о начале служебной проверки, сам полицейский на данный момент отстранен от службы.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о начальнике тыла Панинского районного отдела МВД, ранее — заместителе начальника УГИБДД по Воронежской области Игоре Качкине. Он получил известность зимой 2020 года, после того, как прокуратура обнаружила у его семьи 22 квартиры и направила в суд иск к полицейскому о взыскании неподтвержденного законными доходами имущества на сумму 50 млн рублей. Сам Игорь Качкин заявлял, что отношения к недвижимости не имеет — она принадлежит его родителям.