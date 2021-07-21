Москва, 21 июля, 2021, 17:07 — ИА Регнум. России не грозит рост числа просроченных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о том, что доля просроченных кредитов в России вернулась к уровню, который был до начала пандемии.

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«Если не случится какой-то шоковой ситуации на мировом рынке — не произойдет резкое падение мировой стоимости нефти и продовольствия, что является маловероятным, то какого-то резкого роста просроченных кредитов не будет», — сказал Колташов.

Как сообщало ИА REGNUM, доля просроченных на 90 и более дней кредитов в России сократилась до 6,7%, что является минимальным значением за два года — с декабря 2019 года.