Москва, 21 июля, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Ситуация с просроченными кредитами в России может в обозримом будущем улучшиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Кредит

Комментируя новость о том, что доля просроченных кредитов в России вернулась к уровню, который был до начала пандемии, эксперт отметил, что в пользу этого говорит рост ключевой ставки Центробанка, который делает займы менее доступными для населения.

«Последние месяцы мы наблюдаем повышение ключевой ставки Центральным банком. В этом смысле, конечно, кредитный бум, который произошел в 2020 году особенно на рынке недвижимости и повышение льготной ипотеки до 7%, все это будет влиять на ситуацию в том смысле, что многие потенциальные должники будут воздерживаться от кредитов и это улучшит статистику. Поэтому я не ожидаю, что статистика будет ухудшаться — доля просроченных кредитов расти не будет», — сказал Колташов.