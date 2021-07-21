«Демократический фронт» освободит черногорца из косовской тюрьмы
Подгорица, 21 июля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Черногорская коалиция «Демократический фронт» намерена заплатить штраф в размере 6700 евро за освобождение из тюрьмы сепаратистского Косово черногорского гражданина Ристо Йовановича. Об этом сообщил 21 июля один из лидеров «Демократического фронта» Андрия Мандич.
По словам Мандича, Йованович оказался в заключении, потому что он «верен косовскому завету, как и другие сербы в Черногории», и поэтому «Демократический фронт» просто обязан помочь молодому человеку вернуться на родину.
Напмним, что полиция сепаратистского Косово задержала Ристо Йовановича 28 июня рядом с памятником героям средневекового сражения на поле Косово. Тогда Йованович сказал полицейским, обыскивающим православную монахиню, что нет нужды этого делать, так как речь идет о духовном лице. Молодого человека задержали за «разжигание межэтнической розни», а позднее осудили на шесть месяцев тюремного заключения или денежный штраф в размере 6700 евро.