Москва, 21 июля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Ситуация в российской экономике в целом продолжает улучшаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Кредит

Комментируя новость о том, что доля просроченных кредитов в России вернулась к уровню, который был до начала пандемии, эксперт обратил внимание на то, что восстановление экономики России началось еще летом 2020 года.

«Несомненно российская экономика уже год как приходит в себя после шока весны 2020 года. И снижение доли просроченных кредитов говорит о том, что положение в целом стало лучше. Но положение стало лучше отнюдь не в абсолютном виде. Существует много проблем: высокая инфляция, снижение реальных доходов население, нежелание работодателей повышать зарплату. Это все делает ситуацию весьма непростой», — сказал Колташов.