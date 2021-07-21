Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга разыскивает злоумышленницу, избившую женщину-полицейского после того, как та вступилась за детей, которых до этого хулиганка избивала палкой. Об этом происшествии 21 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Инцидент с нападением на 41-летнюю сотрудницу правоохранительных органов — дознавателя УМВД России по Приморскому району — произошел вечером 20 июля. Дознаватель возвращалась со службы домой и увидела, как во дворе дома 41/1 по Шуваловскому проспекту неизвестная женщина избивает палкой двоих мальчиков, на вид около 8 лет.

«Сотрудница полиции вступилась за детей: представилась и потребовала прекратить противоправные действия. В ответ злоумышленница набросилась на сотрудницу полиции, нанесла ей деревянной палкой телесные повреждения, после чего скрылась», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшая сотрудница полиции сообщила о случившемся в отдел полиции Приморского района и обратилась за медпомощью. По данному факту была проведена проверка, в том числе с участием инспекторов по делам несовершеннолетних. По материалам полиции следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции по статье 318 УК РФ. Кроме того решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения детей.

«Приняты меры к розыску и задержанию нападавшей женщины», — подчеркнули в петербургском Главке МВД.

Как уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, не менее двух ударов были нанесены сотруднице МВД в область головы и конечностей.