Москва, 21 июля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Российские предприниматели не могут обеспечить ежегодную индексацию заработных плат в условиях, когда вынуждены платить все больше поборов, вводимых государством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявил депутат томской городской думы, зампред «Партии роста» Елена Ульянова. Так она прокомментировала инициативу российских профсоюзов обязать предпринимателей ежегодно индексировать заработную плату для всех категорий сотрудников.

Ника Егорова Зарплата

«В Гражданском кодексе написано, что предпринимательская деятельность осуществляется «на свой риск». То есть предпринимателю (в отличие от бюджетного учреждения) никто не гарантирует, что деньги на фонд оплаты труда у него будут в нужном объёме. Их ещё добыть надо. Но идея и правда хорошая! И она действительно работает на повышение стабильности в обществе, — сказала Ульянова. — Однако государство должно взять часть ответственности на себя. Если частник обязан индексировать зарплаты, то государство обязано как минимум удерживать на одном уровне ту долю финансов, которую оно изымает из его прибыли. А это не только налоги. Это и тарифы монополий, и плата за подключение, и всякие лицензии, и «Платон», и «Честный знак»… Пока что эти поборы только растут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России некоторые компании годами не индексируют заработную плату своих сотрудников.