Ярославль, 21 июля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Ярославский «Шинник» не будет продавать билеты на первый домашний матч нового сезона, вход для болельщиков объявлен свободным. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети клуба.

ФК «Шинник» Фанат «Шинника»

Стартовый домашний матч команда проведет 24 июля против «Торпедо-Владимир». Бесплатные билеты обещают выдавать непосредственно на стадионе. В «Шиннике» при этом заявили, что фанаты должны соблюдать действующие в Ярославской области коронавирусные ограничения.

«В условиях сохранения рисков заражения коронавирусной инфекции (СOVID-19) по решению Роспотребнадзора заполняемость стадиона составляет не более 50% от вместимости. Футбольный клуб «Шинник» убедительно просит болельщиков соблюдать требования санитарного регламента, согласно которому рассадка зрителей осуществляется на социальной дистанции: через ряд и через два места друг от друга. Еще раз напоминаем, что на футбол допускаются только болельщики в масках и перчатках, при этом снимать их во время матча не разрешается», — говорится в сообщении ФК «Шинник».

Как ранее сообщало ИА REGNUM команда неудачно стартовала в турнире второго дивизиона. В первом туре «Шинник» уступил ФК «Олимп-Долгопрудный-2».