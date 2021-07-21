Ростов-на-Дону, 21 июля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону по подозрению в получении взятки арестован начальник уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Адыге-Хабльский» (Карачаево-Черкессия). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 21 июля.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Следователи полагают, что прибывший в служебную командировку в Ростов-на-Дону сотрудник МВД Карачаево-Черкессии в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве установил личность предполагаемого преступника. Полицейский встретился с матерью злоумышленника и потребовал 1,6 млн рублей взамен на непривлечение к уголовной ответственности.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Сотрудник полиции арестован. Следователи восстанавливают картину произошедшего и устанавливают личности возможных сообщников полицейского.