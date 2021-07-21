Белгород, 21 июля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Госдолг Белгородской области снизился, заявил 21 июля в ходе пресс-конференции врио губернатора Вячеслав Гладков. Сейчас объём кредитов региона составляет более 27 млрд рублей.

Флаг Белгородской области

Согласно данным Минфина РФ, на 1 июля 2021 года долг Белгородской области по государственным ценным бумагам составляет 16,67 млрд рублей, более девяти миллиардов рублей — бюджетные кредиты, ещё 1,67 млрд рублей приходятся на госгарантии.

«По нашим прогнозам, до конца 2021 года госдолг будет составлять 25,5 млрд рублей, то есть со снижением в абсолютном значении на семь миллиардов рублей или на 21% от уровня прошлого года. Уверен, что те средства, которые мы тратим на обеспечение госдолга, лучше направить на строительство новой школы», — отметил Вячеслав Гладков.

На 1 января 2021 года госдолг Белгородской области составлял 32,489 млрд рублей.