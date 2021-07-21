Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Ленинградской области в 2021 году от огня пострадало уже 0,73 гектара лесного фонда, при том что в прошлом году к той же дате эта цифра составляла 0,3 гектара и 0,27 га — в 2019 году. Самые пострадавшие районы, где было зафиксировано около 160 пожаров ― Приозерский и Выборгский ― из-за популярности отдыха на Карельском перешейке. Об этом 21 июля сообщил председатель комитета природных ресурсов Ленобласти Павел Немчинов.

Lenobl.ru Леса Ленобласти закрыты для посещения

В начале лета самыми горячими точками в регионе стали Тосненский, Кировский, Выборгский и Приозерский районы. Самый продолжительный пожар из-за удаленности и труднодоступности места возникновения был только один ― в Волосовском районе. По словам чиновника, главная причина пожаров ― нарушение особого режима посещения лесов отдыхающими и неосторожное обращение с огнем. При этом во время рейдов и работы «летучих отрядов» нарушители чаще всего реагируют агрессивно даже на людей в форме.

«В июне в Ленинградской области был установлен особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов. Из-за нарушений ежесуточно начинается около 20 пожаров», ― отметил, начальник Леноблпожспаса Алексей Акуленко.

Отметим, в случае обнаружения лесных пожаров необходимо позвонить по телефону регионального пункта диспетчерского управления «Ленобллес» 908−91−11, единой федеральной прямой линии лесной охраны 8−800−100−94−00, а так же — 101 и 112.