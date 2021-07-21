Варшава, , 16:46 — REGNUM В настоящее время любые перспективы для присоединения Украины, Молдавии и Грузии к Евросоюзу отсутствуют. Об этом заявила 21 июля директор Центра международных отношений (Польша) Малгожата Бониковская в эфире Polskie Radio 24.

Флаг ЕС

«Каждая из этих стран — это целый набор проблем. К тому же, и Молдавия, и Украина, и Грузия имеют проблемы в области территориальной целостности, территориальные споры. В настоящее время Евросоюзу не нужны новые проблемы, когда хватает своих», — заявила эксперт.

По словам Бониковской, Евросоюз пытается быть значимым игроком в странах бывшего СССР, но его довольно успешно вытесняют оттуда.

«При этом ЕС делает все, что в его силах, несмотря на очень ограниченные возможности. ЕС пытается поддерживать реформаторские движения в странах «Восточного партнерства». Например, Мая Санду, проевропейский политик, победила на президентских выборах в Молдавии, набрав большинство голосов, поэтому она может рассчитывать на диалог с европейскими институциями и на благосклонность Запада», — добавила политолог.

Напомним, на днях лидеры Украины, Молдавии и Грузии во время Батумского саммита подписали декларацию о стремлении трёх стран к вступлению в Европейский союз.