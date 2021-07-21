Турин, Италия, 21 июля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Руководство туринского «Ювентуса» вернется к кандидатуре центрального полузащитника сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича, если не удастся договориться с «Сассуоло» по трансферу Мануэля Локателли. Об этом 21 июля сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Цитата из видео «Miralem Pjanić 201718 — INSANE Passes, Assists & Goals» Миралем Пьянич

Новый главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри лично заинтересован в возвращении в команду Миралема Пьянича.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» готов предложить за 23-летнего Локателли 30 миллионов евро. Однако клуб из Эмилия-Романьи не готов отпускать своего лидера дешевле, чем за 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мануэль Локателли принял участие в 34-х турах итальянской Серии А, в которых набрал 4+2 очка по системе гол+пас. В составе сборной Италии Локателли сыграл в пяти матчах, слав автором двух забитых мячей в ворота сборной Швейцарии.

Локателли перешел в «Сассуоло» 1 июля 2019 года из «Милана». «Черно-зеленые» заплатили за итальянского полузащитника 14 миллионов евро. На данный момент стоимость Локателли, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.