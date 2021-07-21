Липецк, 21 июля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Сахарные заводы Липецкой области готовятся к сезону переработки сахарной свеклы урожая 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Geograph.org.uk Сахарная свёкла

Как отметил губернатор, за первое полугодие 2021 года в сахарную отрасль региона инвестировано более 550 млн рублей. На шести сахарных заводах обновлено оборудование, в том числе диффузионного аппарата, вакуум-аппаратов. Проведена реконструкция ТЭЦ, построены склады для хранения сахара и мелассы. На предприятиях области планируется переработать более четырёх тонн сахарной свеклы урожая 2021 года.

«Для Липецкой области сахарная свёкла — стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», — отметил Игорь Артамонов.

Губернатор отметил, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые сложились в 2020 году для выращивания сахарной свеклы, в регионе её было произведено 3,5 млн тонн. По итогам года область заняла первое место в России как по производству сахара, так и по выходу сахара из сахарной свеклы. Производство сахара в области превышает его внутреннее потребление в среднем в 15 раз.

В 2021 году площади под сахарную свёклу в регионе увеличены на 18%. Начало сезона переработки запланировано на вторую декаду августа.