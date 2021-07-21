Екатеринбург, 21 июля, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждёт доклада по случаю с малолетним жителем Екатеринбурга, который едва не погиб из-за отказа в медпомощи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

Центральный аппарат СКР взял под контроль историю трехлетнего мальчика, чуть не скончавшегося от отёка Квинке. Проводится доследственная проверка по факту инцидента.

Родители обвиняют врачей в том, что те не стали в рабочее время помогать ребёнку, отчего тот едва не погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге проверят больницу после жалобы пенсионера на заражение ВИЧ.