Подгорица, 21 июля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. С начала 2021 года цены на топливо в Черногорииподнимались десять раз, пишет издание Dan.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

В настоящее время бензин Eurosuper-95 стоит 1,38 евро, а Eurosuper-98 подорожал на стоит 1,42 евро.

С начала года литр бензина подорожал на 24 евроцента за литр, в то время как дизель подорожал на 18 евроцентов.

Напомним, что цены на топливо в Черногории устанавливает государство, они корректируются раз в 15 дней.