С начала года бензин в Черногории дорожал десять раз
Подгорица, 21 июля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. С начала 2021 года цены на топливо в Черногорииподнимались десять раз, пишет издание Dan.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Бензин
В настоящее время бензин Eurosuper-95 стоит 1,38 евро, а Eurosuper-98 подорожал на стоит 1,42 евро.
С начала года литр бензина подорожал на 24 евроцента за литр, в то время как дизель подорожал на 18 евроцентов.
Напомним, что цены на топливо в Черногории устанавливает государство, они корректируются раз в 15 дней.