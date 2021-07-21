Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Ленинградской области началась уборка зерновых, собраны первые 3 тысячи тонн, что почти в 1,5 раза меньше чем планировалось: виной всему жаркое засушливое лето. Об этом 21 июля сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Lenobl.ru Уборка зерновых в Ленобласти

На уборку вышли хозяйства южных районов Ленобласти — «Гомонтово», КФХ Кузьмин, «Бугры», «Гатчинское», «Родина», «Идаванг АГРО», «Урожай», «Илаванг Луга». По словам чиновника, 2021 год стал аномальным для растениеводства региона и одним из самых засушливых за последние 30 лет.

«Но у нас есть надежда, что погода пойдет нам навстречу, впереди ещё август и сентябрь. Итоги подводить будем осенью. Но уже сейчас можно сказать, что животноводство будет с кормами — мы в прошлом году заготовили кормов в 1,5 раза выше плана, у нас есть переходящий остаток. И регион будет обеспечен овощами — на заседаниях штаба с Минсельхозом РФ решаем вопросы со стабилизацией цен и перераспределением к нам продукции, из регионов, которым погода позволила произвести достаточный урожай», — сказал Малащенко.

Также он отметил, что благодаря постоянному солнцу процессы созревания зерновых ускорились, уборочная началась на десять дней раньше обычных сроков.

«На сегодня собрано три тысячи тонн зерна, урожайность 35 ц/на. При нашей обычной урожайности в районе 50 ц/га, это меньше обычного, но всё равно почти на 30% выше, чем в среднем по России», — добавил чиновник.

Отметим, зерно, выращенное в регионе, предназначено на корм сельскохозяйственным животным, что позволяет снизить себестоимость производства молока и мяса.